Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 10 сентября 2025

В Ленинском районе в домах на улицах Лазо, Полетаева, Почтамтской и других свет отключат с 13:00 до 17:00. На Лодочной и Олонской электричества не будет весь день. По всем адресам в Свердловском районе временные неудобства коснутся жителей ночью с часу до трех часов.