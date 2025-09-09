Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 10 сентября 2025

Отключение света в Иркутске 10 сентября 2025 коснется Ленинского, Правобережного, Свердловского и Октябрьского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
В Правобережном районе отключать свет будут в разные временные промежутки: ночью на 30 минут, с 9 до 17 часов, с 13:00 до 17:00. В Октябрьском районе в некоторых домах на улице Маршала Жукова света не будет весь день.
В Ленинском районе в домах на улицах Лазо, Полетаева, Почтамтской и других свет отключат с 13:00 до 17:00. На Лодочной и Олонской электричества не будет весь день. По всем адресам в Свердловском районе временные неудобства коснутся жителей ночью с часу до трех часов.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 10 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.
