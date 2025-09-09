Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортбаза из Нижегородской области повысит скорость подготовки номеров

Сотрудники вместе с экспертами оптимизируют время уборки помещений и процесс бронирования.

Источник: Национальные проекты России

Филиал спортивной базы «Море спорта» из Городецкого округа Нижегородской области увеличит скорость подготовки номеров. Организация внедряет инструменты федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Море спорта» специализируется на предоставлении мест для краткосрочного проживания и проведении спортивных мероприятий. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока для улучшений выбрали подготовку гостей к заезду и комплексное обслуживание номеров (заезд, уборка, выезд). Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании уже подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта за шесть месяцев работы.

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на площадке компании и выявили 24 узких места, среди которых отсутствие автоматизации в процессе распределения номеров, увеличенное время выездной уборки, отсутствие уведомлений об изменениях в бронировании. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды спортивной базы “Море спорта” позволит сократить время протекания процесса на 25%», — рассказал Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия. Сейчас они готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.