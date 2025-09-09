Спортбаза из Нижегородской области повысит скорость подготовки номеров

«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на площадке компании и выявили 24 узких места, среди которых отсутствие автоматизации в процессе распределения номеров, увеличенное время выездной уборки, отсутствие уведомлений об изменениях в бронировании. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды спортивной базы “Море спорта” позволит сократить время протекания процесса на 25%», — рассказал Максим Черкасов.