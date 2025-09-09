Спортбаза из Нижегородской области повысит скорость подготовки номеров

Филиал спортивной базы «Море спорта» из Городецкого округа Нижегородской области увеличит скорость подготовки номеров. Организация внедряет инструменты федпроекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Море спорта» специализируется на предоставлении мест для краткосрочного проживания и проведении спортивных мероприятий. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока для улучшений выбрали подготовку гостей к заезду и комплексное обслуживание номеров (заезд, уборка, выезд). Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками компании уже подвели предварительные итоги внедрения инструментов федпроекта за шесть месяцев работы.
«Специалисты РЦК совместно с рабочей группой проанализировали процессы на площадке компании и выявили 24 узких места, среди которых отсутствие автоматизации в процессе распределения номеров, увеличенное время выездной уборки, отсутствие уведомлений об изменениях в бронировании. По каждому из этих пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение предложений специалистов РЦК и команды спортивной базы “Море спорта” позволит сократить время протекания процесса на 25%», — рассказал Максим Черкасов.
Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 12 сотрудников предприятия. Сейчас они готовят двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.