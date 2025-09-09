В Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Нескольких граждан одного из государств Латинской Америки задержали в Кировской области по делу о сбыте наркотических средств в крупном размере и нарушении миграционного законодательства, сообщило МВД региона.
Полицейские установили, что группа иностранных граждан прибыла в Москву весной 2025 года. Один из них откликнулся на предложение в интернете о распространении мефедрона через тайники-закладки. По инструкциям куратора, иностранец на месяц уехал из Москвы в Волгоград, где занимался распространением расфасованного наркотика. По возвращении в столицу он встретился с соотечественниками, и они решили заниматься сбытом наркотика вместе. В задачи иностранцев входило получение «оптовых» партий мефедрона и последующая фасовка на более мелкие с последующим распространением через тайники-закладки.
«В августе уроженцы Латинской Америки прибыли в Киров и арендовали квартиру в юго-западном районе, где их деятельность по фасовке наркотиков была пресечена сотрудниками полиции. Установлена причастность фигурантов к получению трёх партий наркотика массой 150, 280 и 350 граммов», — говорится в сообщении.
В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков). Ведётся расследование, устанавливаются роли его сограждан в преступной деятельности.
Помимо этого, полицейские установили, что иностранцы уклонялись от выезда с территории России (часть из них — с марта 2025 года, часть — с июня 2025 года), что является административным правонарушением, предусмотренным частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. Уроженцы Латинской Америки привлечены к административной ответственности. Также проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».