В Кирове задержали уроженцев Латинской Америки по делу о сбыте наркотиков

Полицейские установили, что группа иностранных граждан прибыла в Москву весной 2025 года. Один из них откликнулся на предложение в интернете о распространении мефедрона через тайники-закладки. По инструкциям куратора, иностранец на месяц уехал из Москвы в Волгоград, где занимался распространением расфасованного наркотика. По возвращении в столицу он встретился с соотечественниками, и они решили заниматься сбытом наркотика вместе. В задачи иностранцев входило получение «оптовых» партий мефедрона и последующая фасовка на более мелкие с последующим распространением через тайники-закладки.