МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши сделали заявление о закрытии границы с Беларусью, пишет ТАСС.
Так, глава МВД Польши Марчин Кервиньский сказал, что погранпереходы с Беларусью, которые закроют ночью с 11 на 12 сентября, будут закрыты временно.
— Закрытие границы будет носить временный характер, — сказал глава польского МВД.
Еще Кервиньский обратил внимание, что российско-белорусские учения «Запад — 2025» будут длиться с 12 по 16 сентября, и польская сторона намерена «следить за развитием событий». При этом глава МВД Польши не дал точной информации о том, когда откроются пограничные переходы на границе с Беларусью. Но уточнил, что это произойдет в соответствии с соображениями безопасности.
— Погранпереходы будут открыты лишь тогда, когда мы будем уверены на 100%, что ситуация (на белорусской стороне. — Ред.) не создает угрозу Польше и ее гражданам, — заключил Марчин Кервиньский.
Ранее мы подробнее писали о том, что Польша вечером 11 сентября полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы накануне старта российско-белорусских учений «Запад — 2025».
Уже известно, что «Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу из-за закрытия границы.
Также Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».
Заметим, что учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. До этого Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.