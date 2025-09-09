Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью

МВД Польши прокомментировало закрытие границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Польши сделали заявление о закрытии границы с Беларусью, пишет ТАСС.

Так, глава МВД Польши Марчин Кервиньский сказал, что погранпереходы с Беларусью, которые закроют ночью с 11 на 12 сентября, будут закрыты временно.

— Закрытие границы будет носить временный характер, — сказал глава польского МВД.

Еще Кервиньский обратил внимание, что российско-белорусские учения «Запад — 2025» будут длиться с 12 по 16 сентября, и польская сторона намерена «следить за развитием событий». При этом глава МВД Польши не дал точной информации о том, когда откроются пограничные переходы на границе с Беларусью. Но уточнил, что это произойдет в соответствии с соображениями безопасности.

— Погранпереходы будут открыты лишь тогда, когда мы будем уверены на 100%, что ситуация (на белорусской стороне. — Ред.) не создает угрозу Польше и ее гражданам, — заключил Марчин Кервиньский.

Ранее мы подробнее писали о том, что Польша вечером 11 сентября полностью закроет границу с Беларусью, включая железнодорожные переходы накануне старта российско-белорусских учений «Запад — 2025».

Уже известно, что «Минсктранс» и Intercars отменяют рейсы в Польшу из-за закрытия границы.

Также Литва усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».

Заметим, что учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. До этого Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.