МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью

Еще Кервиньский обратил внимание, что российско-белорусские учения «Запад — 2025» будут длиться с 12 по 16 сентября, и польская сторона намерена «следить за развитием событий». При этом глава МВД Польши не дал точной информации о том, когда откроются пограничные переходы на границе с Беларусью. Но уточнил, что это произойдет в соответствии с соображениями безопасности.