Российские вузы заключили около 30 соглашений с Африкой на «Технопроме-2025» в Новосибирске

На международном форуме в Новосибирске подписаны десятки соглашений между университетами России и представителями африканских стран. Сотрудничество охватит образование, язык и сельское хозяйство.
На «Технопроме-2025» в Новосибирске российские университеты и африканские делегации оформили около 30 соглашений о сотрудничестве. Организатором инициативы выступил Центр народной дипломатии при поддержке группы компаний «Расцветай».
За первый год работы Консорциума вузов России, созданного при участии НГУ, обучение африканских студентов уже началось в Томском госуниверситете и НГТУ. Перед поступлением в российские вузы абитуриенты изучают язык в Русских домах Центра народной дипломатии, которые действуют в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее. В ближайшее время представительства планируется открыть в Мали, Гане и Ливии.
Ключевым результатом стало соглашение о запуске пилотного проекта по преподаванию русского языка в школах Буркина-Фасо с октября. В Гане также заявили о намерении включить русский язык в школьные программы и направить 15 студентов на подготовительные курсы в НГТУ.
Отдельное направление сотрудничества связано с аграрной сферой: Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо договорилось с Новосибирским государственным аграрным университетом о целевой подготовке специалистов.