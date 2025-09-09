Российские вузы заключили около 30 соглашений с Африкой на «Технопроме-2025» в Новосибирске

За первый год работы Консорциума вузов России, созданного при участии НГУ, обучение африканских студентов уже началось в Томском госуниверситете и НГТУ. Перед поступлением в российские вузы абитуриенты изучают язык в Русских домах Центра народной дипломатии, которые действуют в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее. В ближайшее время представительства планируется открыть в Мали, Гане и Ливии.