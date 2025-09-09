В больнице Электростали открыли стационар кратковременного пребывания

Стационар кратковременного пребывания начал работу в Электростальской больнице Московской области. Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Проект по стационарам кратковременного пребывания в Подмосковье запустили в марте этого года, а сегодня он тиражирован практически на все медорганизации региона. Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. За это время медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания получили почти 18 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
В отделении оказывают медицинскую помощь пациентам, которым требуются малые хирургические или диагностические вмешательства с коротким периодом наблюдения. После проведенной операции пациент остается в палате, за его состоянием наблюдают медицинские специалисты. При отсутствии осложнений и стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.
«Мы создали условия для безопасного и комфортного восстановления пациентов после коротких оперативных вмешательств: минимальная продолжительность пребывания, контроль со стороны квалифицированного персонала и возможность выписки в тот же день при стабильном состоянии», — рассказала заведующая хирургическим отделением № 2 Электростальской больницы Ольга Стольникова.
Стационары кратковременного пребывания работают в Балашихинской, Одинцовской, Красногорской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах, а также детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля. Лечение проводится бесплатно, по полису ОМС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.