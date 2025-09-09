В больнице Электростали открыли стационар кратковременного пребывания

«Проект по стационарам кратковременного пребывания в Подмосковье запустили в марте этого года, а сегодня он тиражирован практически на все медорганизации региона. Такой формат проведения операционных вмешательств позволяет пациенту быстро вернуться к привычной жизни. За это время медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания получили почти 18 тысяч человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.