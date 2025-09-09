Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Какмож Удмуртии благоустроили территорию памятника

Там уложили 82 квадратных метра брусчатки и установили ограждение.

Источник: Национальные проекты России

Территорию памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроили в селе Какмож Удмуртской Республики. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Вавожского района.

Ранее, в 2022 году, по нацпроекту «Жилье и городская среда» на пространстве сделали мемориал памяти, который стал центром внимания и гордости для местных жителей. Теперь специалисты уложили 82 кв. м брусчатки, что обеспечит удобство при проведении торжественных церемоний. Также вокруг территории памятника установили ограждение.

Всего в этом году по нацпроекту в республике благоустроят 77 общественных пространств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.