В селе Какмож Удмуртии благоустроили территорию памятника

Территорию памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, благоустроили в селе Какмож Удмуртской Республики. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Вавожского района.
Ранее, в 2022 году, по нацпроекту «Жилье и городская среда» на пространстве сделали мемориал памяти, который стал центром внимания и гордости для местных жителей. Теперь специалисты уложили 82 кв. м брусчатки, что обеспечит удобство при проведении торжественных церемоний. Также вокруг территории памятника установили ограждение.
Всего в этом году по нацпроекту в республике благоустроят 77 общественных пространств.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.