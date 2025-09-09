В селе Какмож Удмуртии благоустроили территорию памятника

Ранее, в 2022 году, по нацпроекту «Жилье и городская среда» на пространстве сделали мемориал памяти, который стал центром внимания и гордости для местных жителей. Теперь специалисты уложили 82 кв. м брусчатки, что обеспечит удобство при проведении торжественных церемоний. Также вокруг территории памятника установили ограждение.