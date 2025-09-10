Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя

«11 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными Всемирному Дню трезвости, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в сообщении.
Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.
Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
Продажу алкоголя в Севастополе также ограничивали 1 сентября по случаю Дня знаний. Аналогичный запрет действовал в Симферополе.