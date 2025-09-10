Ричмонд
Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города.

Источник: РИА "Новости"

«11 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными Всемирному Дню трезвости, не допускается розничная продажа алкогольной продукции», — сказано в сообщении.

Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.

Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Продажу алкоголя в Севастополе также ограничивали 1 сентября по случаю Дня знаний. Аналогичный запрет действовал в Симферополе.