Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре. Что известно

В поддержку Катара выступила Иордания. Министр иностранных дел Айман Сафади заявил на своей странице в соцсети Х, что Амман «стоит плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарен с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета».