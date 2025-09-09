Израиль нанес удары по лидерам ХАМАС в Катаре. Что известно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по лидерам палестинского движения ХАМАС, находящимся в столице Катара Дохе, объявив о начале операции «Огненная вершина». РИА Новости приводят слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который заявил, что атака была «полностью израильской инициативой». Израильский постпред при ООН сообщил, что удар был нацелен на лидеров ХАМАС, занимавшихся планированием атаки 7 октября.
По информации 12-го канала со ссылкой на источник, целями ударов стали, в частности, Халиль аль-Хайя и Джабарин. Газета Israel Hayom сообщила, что Израиль предварительно уведомил власти США и Катара перед атакой по штаб-квартире движения в Дохе.
ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera уточняет, что высокопоставленные члены палестинской группировки подверглись нападению в тот момент, когда они обсуждали предложение США по решению кризиса в Газе.
Однако, по данным армейского радио «Галей ЦАХАЛ», глава ХАМАС за рубежом Халед Машаль, вероятно, не находился на месте атаки и не пострадал. Источник РИА Новости в движении ХАМАС также заявил, что на данный момент нет данных о гибели их руководства в результате израильского удара.
МВД Катара подтвердило удар по месту проживания представителей ХАМАС в Дохе, отметив, что спасатели приступили к работе, и ситуация в городе спокойная.
РИА Новости отмечают, что произошедшее вызвало волну осуждения на международной арене.
МИД Катара заявил, что «самым решительным образом осуждает трусливую израильскую атаку», направленную против жилых зданий, где проживают члены политического бюро ХАМАС. В заявлении МИДа это названо «преступной агрессией», «вопиющим нарушением всех международных законов и норм», а также «серьезной угрозой безопасности и жизни граждан Катара и находящихся в стране иностранцев».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также осудил «вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Катара».
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал атаку Израиля «чрезвычайно опасной» и нарушающей положения Устава ООН.
В поддержку Катара выступила Иордания. Министр иностранных дел Айман Сафади заявил на своей странице в соцсети Х, что Амман «стоит плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарен с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета».