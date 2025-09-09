Канал правительства появился в MAX. Канал Кремля набрал 250 тыс. подписчиков за 2 дня

Пресс-служба кабмина сообщила, что на платформе MAX будет публиковать актуальные данные о деятельности правительства, включая принятые постановления, подписанные нормативные акты, а также информацию о рабочих визитах и официальных мероприятиях премьер-министра Михаила Мишустина, его заместителей и глав федеральных министерств.
7 сентября в MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». После создания 7 сентября канал президента России продемонстрировал стремительный рост: за первые сутки — 42,3 тысячи подписчиков, из которых 15 тысяч присоединились в первые часы работы. Две публикации получили в сумме более 45 тысяч реакций.
За два дня канал «Кремль. Новости» Владимира Путина в Max собрал 250 тысяч подписчиков и их число продолжает увеличиваться.