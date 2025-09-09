Канал правительства появился в MAX. Канал Кремля набрал 250 тыс. подписчиков за 2 дня

7 сентября в MAX появился официальный канал президента РФ Владимира Путина «Кремль. Новости». После создания 7 сентября канал президента России продемонстрировал стремительный рост: за первые сутки — 42,3 тысячи подписчиков, из которых 15 тысяч присоединились в первые часы работы. Две публикации получили в сумме более 45 тысяч реакций.