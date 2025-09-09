Пропала еще летом: подошли к концу поиски 27-летней девушки

Завершились поиски 27-летней жительницы Уфимского района Башкирии. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Женщина пропала в конце этого лета, 31 августа она ушла из дома в селе Булгаково и долго не возвращалась обратно. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.