Новое медоборудование поступило в больницу подмосковной Шатуры

«Это наркозные аппараты высокого класса. Их главная особенность — в универсальности, так как они подойдут для любой операционной. Интерфейс со множеством функций позволяет производить любые хирургические процедуры, а полный комплекс параметров помогает в принятии решений. Аппараты подходят для работы с пациентами любого возраста и состояния — от недоношенных новорожденных до взрослых пациентов с повышенным индексом массы тела», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Куликов.