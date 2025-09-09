Новое медоборудование поступило в больницу подмосковной Шатуры

Новая ламинарная камера и наркозно-дыхательные аппараты поступили в Шатурскую больницу Московской области. Их закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ламинарная камера — специализированное лабораторное оборудование для приготовления растворов для химиотерапии. Это сложный процесс, который требует высокой степени стерильности. Камеру будут использовать в отделении противоопухолевой лекарственной терапии.
«Ламинарная камера обеспечивает идеальные условия для работы с химиопрепаратами, уменьшая риск инфекций — это особенно важно для пациентов, проходящих химиотерапию, у которых иммунная система ослаблена. Использование ламинарной камеры гарантирует создание надежных условий для приготовления лекарственных растворов, что значительно повышает их эффективность и уменьшает вероятность побочных эффектов», — рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии Светлана Мастерова.
Также для повышения качества медицинского обслуживания в больницу поступили пять современных наркозно-дыхательных аппаратов. Эти устройства будут использовать в отделении реанимации и интенсивной терапии.
«Это наркозные аппараты высокого класса. Их главная особенность — в универсальности, так как они подойдут для любой операционной. Интерфейс со множеством функций позволяет производить любые хирургические процедуры, а полный комплекс параметров помогает в принятии решений. Аппараты подходят для работы с пациентами любого возраста и состояния — от недоношенных новорожденных до взрослых пациентов с повышенным индексом массы тела», — сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергей Куликов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.