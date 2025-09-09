Создание лабораторного комплекса в Сириусе завершится в 2026 году

«В настоящее время завершаются строительные работы по созданию второй очереди [лабораторного] комплекса. Благодаря этому его площадь увеличится еще на 8,7 тыс. кв. м. В его составе будет более 100 лабораторных помещений общей площадью около 4,6 тыс. кв. м, в том числе ресурсный центр доклинических исследований. Завершение всего комплекса работ и ввод объекта в эксплуатацию второй очереди запланированы на середину 2026 года», — сообщил представитель «Сириуса».