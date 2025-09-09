В Прикамье сотрудник ППС спас молодого человека от падения с крыши

Совместными усилиями правоохранителей и спасателей 21-летнего парня удалось благополучно эвакуировать с крыши и передать медработникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.