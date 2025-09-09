В Прикамье сотрудник ППС спас молодого человека от падения с крыши

В девятом часу вечера 7 сентября в дежурную часть полиции в Кудымкаре поступил тревожный сигнал от очевидцев о том, что на крыше трехэтажного дома на улице Гагарина находится человек в крайне нестабильном эмоциональном состоянии.
Реагируя на срочный вызов, на место происшествия прибыли наряд отдельной роты патрульно-постовой службы полиции и экстренные службы.
Первым поднялся на крышу младший сержант полиции Антон Чакилев. Там он увидел молодого человека, балансирующего на самом краю карниза. Внешние признаки помогли установить, что парень находится в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек высказывал намерение спрыгнуть. Ситуация была критической — к трагедии могло привести любое неверное движение.
Младший сержант быстро оценил ситуацию. Действуя профессионально и решительно, полицейский аккуратно приблизился к парню и крепко схватил его, предотвратив падение.
Совместными усилиями правоохранителей и спасателей 21-летнего парня удалось благополучно эвакуировать с крыши и передать медработникам. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские проводят проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.