Бывший председатель Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин проведет в СИЗО еще два месяца

Бывшему председателю Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артуру Давлетшину продлили арест на два месяца — до 12 ноября. Об этом со ссылкой пресс-службу Советского районного суда Уфы сообщило издание «РБК Уфа».
Согласно версии следствия, обвиняемый летом прошлого года вместе с начальником отдела Госжилнадзора получил в качестве взятки 2,5 миллиона рублей от представителя строительной компании, которая возводила оптово-распределительный центр коммерческой организации в Благовещенске. За нее чиновники организовали беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.
За такие уже услуги Давлетшин вместе с тем же начальником отдела и ведущим специалистом-экспертом по строительству получил 350 тысяч рублей от представителя подрядной организации за подписание заключения о соответствии построенной автономной системы теплоснабжения административного здания в городе Агидель.
Преступления выявили оперативники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору».
Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя и удовлетворил: Давлетшина заключили под стражу на два месяца. Постановление инстанции еще не вступило в законную силу.
Напомним, в конце прошлого года, 24 декабря, стало известно, что глава Башкирии Радий Хабиров своим указом освободил председателя Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина от должности. Спустя пару часов выяснилось, что бывшего чиновника задержали силовики. Спустя время глава региона подписал указ о назначении Александры Авдеевой исполняющей обязанности председателя Госжилнадзора.
