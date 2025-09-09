Бывший председатель Госжилнадзора Башкирии Артур Давлетшин проведет в СИЗО еще два месяца

Согласно версии следствия, обвиняемый летом прошлого года вместе с начальником отдела Госжилнадзора получил в качестве взятки 2,5 миллиона рублей от представителя строительной компании, которая возводила оптово-распределительный центр коммерческой организации в Благовещенске. За нее чиновники организовали беспрепятственное подписание и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности приборами учета.