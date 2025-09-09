В Курганской области улучшили участок трассы до курорта на Медвежьем озере

«Одной из главных задач было продлить маршрут вдоль нашего известного курорта на соленом озере, часть работ была выполнена в 2021 году. Однако она также соединяет небольшие населенные пункты с окружным центром — городом Петухово, что улучшит жизнь людей в округе», — сообщил и. о. директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Цуканов.