В Курганской области улучшили участок трассы до курорта на Медвежьем озере

Участок дороги Петухово — Частоозерье — Курорт «Озеро Медвежье» — Жидки отремонтировали в Курганской области. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства.
Специалисты улучшили отрезок с 4-го по 10-й километр. На участке уложили выравнивающий и верхний слои из асфальтобетонной смеси, укрепили обочины. Ремонт позволил продлить маршрут до курорта, где вблизи санатория доступны озеро Малое Медвежье, а также расположенные на территории глэмпинги. Помимо этого, отремонтированная трасса позволяет добраться до объектов туризма на берегах двух лечебных озер, соединяет поселок Курорт «Озеро Медвежье» с селом Новое Ильинское.
«Одной из главных задач было продлить маршрут вдоль нашего известного курорта на соленом озере, часть работ была выполнена в 2021 году. Однако она также соединяет небольшие населенные пункты с окружным центром — городом Петухово, что улучшит жизнь людей в округе», — сообщил и. о. директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства области Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.