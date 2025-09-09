Создано 2D-покрытие для управляемого экранирования электроники

Российские и зарубежные ученые также обнаружили, что пленки из максенов можно делать временно прозрачными для терагерцовых волн, если облучать их при помощи сверхкоротких импульсов лазерного излучения. Комбинация двух этих подходов, как показали физики в ходе проведенных ими опытов, делает пленки из максенов на базе карбида титана идеальной платформой для нового поколения систем связи и прочих устройств, работающих в терагерцовой части спектра.