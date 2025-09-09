Активы застройщика новосибирского аквапарка «Аквамир» выставили на торги за 80 млн рублей

Банкротящееся ООО «ВДТ Строй» продолжает распродажу имущества. На этот раз на торги выставлено право требования к бывшему партнеру компании.
В Новосибирске на торги выставлены активы компании «ВДТ Строй», ранее владевшей аквапарком «Аквамир». Продажа проходит в рамках процедуры банкротства застройщика, сообщает «Прецедент».
Конкурсный управляющий предложил к продаже право требования к компании «Сибстройресурс и К» на сумму более 88,4 млн рублей. Стартовая цена лота составляет 79,6 млн рублей. Публичное предложение будет действовать до 8 декабря.
Весной этого года уже проводились подобные торги. Тогда выставлялся долг бенефициара «ВДТ Строй» Петра Овчинникова в размере 25 млн рублей. Лот был продан за 597 тыс. рублей бизнесмену Николаю Манцурову.
Позже подконтрольная Манцурову компания «Сеан» выкупила значительную часть долгов «ВДТ Строй» и фактически получила контроль над аквапарком «Аквамир».