Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активы застройщика новосибирского аквапарка «Аквамир» выставили на торги за 80 млн рублей

Банкротящееся ООО «ВДТ Строй» продолжает распродажу имущества.

Банкротящееся ООО «ВДТ Строй» продолжает распродажу имущества. На этот раз на торги выставлено право требования к бывшему партнеру компании.

В Новосибирске на торги выставлены активы компании «ВДТ Строй», ранее владевшей аквапарком «Аквамир». Продажа проходит в рамках процедуры банкротства застройщика, сообщает «Прецедент».

Конкурсный управляющий предложил к продаже право требования к компании «Сибстройресурс и К» на сумму более 88,4 млн рублей. Стартовая цена лота составляет 79,6 млн рублей. Публичное предложение будет действовать до 8 декабря.

Весной этого года уже проводились подобные торги. Тогда выставлялся долг бенефициара «ВДТ Строй» Петра Овчинникова в размере 25 млн рублей. Лот был продан за 597 тыс. рублей бизнесмену Николаю Манцурову.

Позже подконтрольная Манцурову компания «Сеан» выкупила значительную часть долгов «ВДТ Строй» и фактически получила контроль над аквапарком «Аквамир».