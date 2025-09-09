В Ростове запланировали обновление постов контроля воздуха

В Ростове-на-Дону запланировали обновление постов государственной наблюдательной сети по контролю воздуха. Эти объекты в городе не модернизировались с 1970 годов, рассказал в своем телеграм-канале глава донской столицы Александр Скрябин.
— Договорились с Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произвести замену оборудования на четырех из семи постах, — прокомментировал Александр Скрябин.
Оборудование должны смонтировать до конца 2025 года. Новая техника поможет увеличить частоту измерений с трех до 72 раз в сутки. Обновление постов планируют выполнить в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
Сейчас специалисты прорабатывают систему информирования о результатах измерений. После этого все службы будут более оперативно реагировать в случаях превышения загрязнения.
— Это необходимый шаг в работе по повышению чистоты воздуха в городе, — добавил Александр Скрябин.
