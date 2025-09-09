В башкирской деревне Кизги готовят к открытию новый медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) готовят к открытию в деревне Кизги Архангельского района Республики Башкортостан. Его установка стала возможна при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Помещения в учреждении оборудованы всем необходимым. Там есть кабинет фельдшера, процедурная, смотровая, место ожидания для пациентов, санузел, комнаты для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Для пожилых и маломобильных жителей на входе имеется пандус. Медицинскую помощь в ФАПе будут оказывать жителям деревень Кизги и Родинский общей численностью 267 человек.
«Я очень рада, что местные жители получат возможность пройти плановую диспансеризацию, вакцинацию, а также первичную медико-санитарную помощь прямо рядом с домом, в новых современных условиях», — отметила фельдшер Альфира Нугаманова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.