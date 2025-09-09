Ричмонд
Последние новости к вечеру 9 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 9 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 9 сентября — в проекте Новости Mail.

Премьер Непала подал в отставку на фоне протестов в стране

Источник: AP 2024

За несколько часов до своей отставки Шарма Оли призвал протестующих к миру и сдержанности. С 8 сентября в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек, в том числе супруга экс-премьера Непала.

Израиль нанес удары по столице Катара

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция была «полностью израильской инициативой». Целью ударов в Дохе стали лидеры ХАМАС.

Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта

Источник: AP 2024

Украина готова пойти на прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Польша полностью закроет границу с Белоруссией на время военных учений

Источник: AP 2024

Польша в ночь с 11 на 12 сентября полностью закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025». Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал их «агрессивными».

Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года

Источник: РИА "Новости"

Минфин запланировал продать аэропорт Домодедово инвестору до конца 2025 года, рассказал глава министерства Антон Силуанов. Он добавил, что на покупку аэропорта уже есть претендент, но кто это, не раскрыл.

