Последние новости к вечеру 9 сентября 2025 года

Премьер Непала подал в отставку на фоне протестов в стране
За несколько часов до своей отставки Шарма Оли призвал протестующих к миру и сдержанности. С 8 сентября в ходе беспорядков погибли не менее 19 человек, в том числе супруга экс-премьера Непала.
Израиль нанес удары по столице Катара
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что операция была «полностью израильской инициативой». Целью ударов в Дохе стали лидеры ХАМАС.
Постпред США при НАТО заявил о готовности Киева к заморозке линии фронта
Польша полностью закроет границу с Белоруссией на время военных учений
Польша в ночь с 11 на 12 сентября полностью закроет границу с Белоруссией в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025». Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал их «агрессивными».
Минфин включил продажу Домодедово в план до конца года
Минфин запланировал продать аэропорт Домодедово инвестору до конца 2025 года, рассказал глава министерства Антон Силуанов. Он добавил, что на покупку аэропорта уже есть претендент, но кто это, не раскрыл.