В Москве состоялась встреча Радия Хабирова и Михаила Дегтярева

Также стороны обсудили проведение в республике крупных международных и федеральных мероприятий. В этом декабре регион примет первые игры СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2026 и 2028 годах — Спартакиаду сильнейших по летним и зимним видам спорта.