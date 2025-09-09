В Москве состоялась встреча Радия Хабирова и Михаила Дегтярева

Сегодня, 9 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. В ходе переговоров стороны договорились о регулярных встречах для обсуждения вопросов развития физкультуры и спорта в республике.
Как рассказал Хабиров на своей личной странице в социальных сетях, одной из ключевых тем встречи стало строительство легкоатлетического манежа в Уфе. Этот объект станет первым крытым сооружением такого класса в республике.
— Объект очень нужен нашей республике. Легкая атлетика — популярный вид спорта, а крытого легкоатлетического манежа в республике никогда не было, — заявил руководитель республики.
Глава региона выразил признательность федеральному министерству за постоянную поддержку Башкирии, благодаря которой республика продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру несмотря на сложные времена.
Также стороны обсудили проведение в республике крупных международных и федеральных мероприятий. В этом декабре регион примет первые игры СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2026 и 2028 годах — Спартакиаду сильнейших по летним и зимним видам спорта.
