В Москве состоялась встреча Радия Хабирова и Михаила Дегтярева

Глава Башкирии встретился в Москве с министром спорта России.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился в Москве с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. В ходе переговоров стороны договорились о регулярных встречах для обсуждения вопросов развития физкультуры и спорта в республике.

Как рассказал Хабиров на своей личной странице в социальных сетях, одной из ключевых тем встречи стало строительство легкоатлетического манежа в Уфе. Этот объект станет первым крытым сооружением такого класса в республике.

— Объект очень нужен нашей республике. Легкая атлетика — популярный вид спорта, а крытого легкоатлетического манежа в республике никогда не было, — заявил руководитель республики.

Глава региона выразил признательность федеральному министерству за постоянную поддержку Башкирии, благодаря которой республика продолжает активно развивать спортивную инфраструктуру несмотря на сложные времена.

Также стороны обсудили проведение в республике крупных международных и федеральных мероприятий. В этом декабре регион примет первые игры СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2026 и 2028 годах — Спартакиаду сильнейших по летним и зимним видам спорта.

