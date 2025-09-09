Ричмонд
В Беларуси утверждены новые профстандарты в транспортной сфере

Утверждены следующие профстандарты: «Водитель троллейбуса» и «Монтер судоходной обстановки». Разработка стандартов координировалась секторальным советом квалификаций при Министерстве транспорта и коммуникаций.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены новые профессиональные стандарты в транспортной сфере Беларуси. Это предусмотрено постановлением Минтруда и соцзащиты от 30 июня 2025 года № 53, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Новые документы включают требования к двум профессиям рабочего: водитель троллейбуса (6-й разряд, код профессии по ОКРБ 014−2017 «Занятия»: 8331−003), монтер судоходной обстановки (3−4-й разряды, код профессии: 8350−007).

Одновременно данным постановлением исключены устаревшие тарифно-квалификационные характеристики этих профессий из выпуска 52 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Профессиональные стандарты являются их современным аналогом.

Постановление вступает в силу с 10 сентября 2025 года. -0-