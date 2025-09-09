В Беларуси утверждены новые профстандарты в транспортной сфере

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждены новые профессиональные стандарты в транспортной сфере Беларуси. Это предусмотрено постановлением Минтруда и соцзащиты от 30 июня 2025 года № 53, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.