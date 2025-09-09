Красочный и запоминающийся: фестиваль «Воздушных змеев» проходит в Гомеле

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На стадионе «Луч» в Гомеле проходит одно из самых ярких событий праздничной недели — фестиваль «Воздушных змеев», приуроченный к грандиозному празднованию Дня города.
От неба над городом было буквально не оторвать взгляда: там парили ястребы, летучие мыши, бабочки и другие сказочные и мультипликационные персонажи. Более 200 мальчишек и девчонок вместе с родителями и педагогами запускали воздушных змеев.
Насыщенная развлекательная программа, мастер-классы, аниматоры, игры и сюрпризы — все это и многое другое ожидало гостей праздника. -0-
Фото Сергея Холодилина.