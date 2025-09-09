В школах Москвы за лето установили более 5 тысяч интерактивных панелей

«Интерактивная панель МЭШ — один из основных инструментов работы учителя на уроке. Это большой компьютер с широким функционалом, который можно использовать в разных целях. Например, панель позволяет писать, рисовать, ставить таймер и запускать приложения. С ее появлением мне стало намного удобнее вести уроки, а детям — интереснее учиться. Ребята могут выполнять различные упражнения: заполнять пропуски, расставлять слова в правильном порядке и многое другое», — поделилась учитель английского языка школы № 1770 Ирина Маренкова.