В школах Москвы за лето установили более 5 тысяч интерактивных панелей

Более 5 тыс. интерактивных панелей для учеников начальных классов установили в 350 школах Москвы за лето в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Панели совмещают функции компьютерного монитора, мультимедийного экрана и классической доски. Они интегрированы в единую цифровую экосистему «Московской электронной школы» (МЭШ) и позволяют использовать в образовательном процессе приложения, сценарии, видео и изображения. Кроме того, на панелях можно писать и рисовать.
«Интерактивная панель МЭШ — один из основных инструментов работы учителя на уроке. Это большой компьютер с широким функционалом, который можно использовать в разных целях. Например, панель позволяет писать, рисовать, ставить таймер и запускать приложения. С ее появлением мне стало намного удобнее вести уроки, а детям — интереснее учиться. Ребята могут выполнять различные упражнения: заполнять пропуски, расставлять слова в правильном порядке и многое другое», — поделилась учитель английского языка школы № 1770 Ирина Маренкова.
Следующим летом в столичных школах установят более 8 тыс. интерактивных панелей. Это позволит обеспечить все кабинеты начальных классов современным оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.