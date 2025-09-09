Научная конференция о внедрении ИИ в химию пройдет в ноябре в Москве

Как отмечается в сообщении, это не первое мероприятие такого рода, которое проводится в стенах ИОХ РАН. Первая конференция, посвященная ИИ в химии и материаловедении, прошла в декабре 2023 года, в ее работе приняли десятки ведущих российских и зарубежных исследователей. Новый форум, как надеются его организаторы, позволит ученым не только обменяться опытом, но и сформировать устойчивую кооперацию между исследовательскими центрами, образовательными структурами и бизнесом.