Производитель дверей из Воронежа увеличил выработку почти на 17%

«Если говорить о пользе проекта в цифрах, то на пилотном участке удалось повысить выработку на 16,7%, на 13,6% снизить трудоемкость изготовления продукции и на 14,9% — время протекания процесса. Над достижением этих показателей работали с командой предприятия. Вместе мы внедрили инструменты бережливого производства, которые позволяют выявить потери при выполнении операций и рационально выстроить все процессы. Сотрудники компании приняли активное участие в реализации проекта, поэтому уверен, они продолжат тиражировать переданные знания на других участках для повышения производительности труда», — рассказал заместитель директора РЦК Михаил Колесников.