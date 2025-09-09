Производитель дверей из Воронежа увеличил выработку почти на 17%

Воронежское предприятие «Контакт» по производству дверей увеличило выработку почти на 17% в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Региональном центре компетенций Воронежской области (РЦК).
Работники компании и эксперты РЦК внедряли инструменты бережливого производства на участке по изготовлению противопожарных металлических дверей, выручка предприятия с которого составляет 63,4%.
«Если говорить о пользе проекта в цифрах, то на пилотном участке удалось повысить выработку на 16,7%, на 13,6% снизить трудоемкость изготовления продукции и на 14,9% — время протекания процесса. Над достижением этих показателей работали с командой предприятия. Вместе мы внедрили инструменты бережливого производства, которые позволяют выявить потери при выполнении операций и рационально выстроить все процессы. Сотрудники компании приняли активное участие в реализации проекта, поэтому уверен, они продолжат тиражировать переданные знания на других участках для повышения производительности труда», — рассказал заместитель директора РЦК Михаил Колесников.
Также оптимизация транспортировки изделий с покраски позволила сократить время работ на 78 минут в день и облегчить труд работников. Ранее на этом участке два сотрудника вручную перемещали изделия весом 90 кг на расстояние до 35 м 54 раза за смену. Кроме того, благодаря внедрению автоматической печати этикеток на предприятии ускорят процесс маркировки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.