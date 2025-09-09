В Пензе создали электронного помощника для рентгенологов

«В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) создали интеллектуальную систему ИИ-ассистент врача-рентгенолога. Она автоматически выявляет признаки 18 патологий легких и формирует предварительное текстовое заключение. Кроме того, врач может с вести ней диалог и задавать уточняющие вопросы», — отметили в пресс-службе.