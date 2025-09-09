Более 1,5 тысячи гостей собрал фестиваль уличной культуры в Туле

Фестиваль уличной культуры и спорта прошел 6 сентября в Туле в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие в арт-резиденции «ДКЖ» собрало более 1,5 тыс. человек, сообщили в Тульском областном центре молодежи.
В фестивале приняли участие профессиональные спортсмены, танцоры, художники и музыканты, а также все желающие приобщиться к уличной культуре. Для гостей были организованы соревнования, мастер-классы, выставка автомобилей, работали интерактивные площадки и панельные дискуссии с участием экспертов.
«Мы активно развиваем и поддерживаем молодых спортсменов и уделяем особое внимание экстремальным и силовым уличным видам спорта, которые вызывают интерес среди молодежи. Уверен, что на фестивале юным спортсменам удалось перенять опыт друг друга и показать высокий уровень уличной культуры и спорта жителям региона», — отметил заместитель губернатора региона Алексей Давлетшин.
Гости и участники фестиваля увидели работу художников на площадке «Граффити», выступления спортсменов на территориях пространств «Паркур», «Стритбол», «Тег-регби», «Брейкинг» и «Воркаут». Кроме того, на фестивале презентовали две новые арт-школы, которые заработают в арт-резиденции «ДКЖ». В них будут обучать диджеингу и танцевальному направлению паппинг.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.