Более 1,5 тысячи гостей собрал фестиваль уличной культуры в Туле

Гости и участники фестиваля увидели работу художников на площадке «Граффити», выступления спортсменов на территориях пространств «Паркур», «Стритбол», «Тег-регби», «Брейкинг» и «Воркаут». Кроме того, на фестивале презентовали две новые арт-школы, которые заработают в арт-резиденции «ДКЖ». В них будут обучать диджеингу и танцевальному направлению паппинг.