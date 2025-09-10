Мэр Воронежа проверил готовность школы № 45 к открытию после реконструкции

Глава Воронежа Сергей Петрин совершил рабочий визит в школу № 45 на улице 9 января, где проверил ход завершающего этапа реконструкции. Мэр лично оценил объем выполненных работ и поставил задачи по устранению оставшихся недочетов для своевременного открытия учреждения.
— Напоминаю, что планируем открыть ее 22 сентября, — заявил Сергей Петрин.
По словам мэра, внутренняя отделка помещений полностью готова к началу учебного процесса. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Объект получил функциональные пространства, включая спортивный зал, актовый зал, классы, мастерские по обработке тканей, металлу и дереву, музыкальную студию, медиацентр, лаборатории 3D-моделирования и робототехники, а также студию живописи и рисунка.
— В настоящее время по внутренней готовности объекта претензий нет. Осталось навести порядок, расставить мебель и повесить вентиляционные решетки, — уточнил он.
Основное внимание во время визита градоначальника было уделено вопросам внешнего благоустройства. Петрин отметил, что этому направлению требуется усиленный контроль. Возле образовательного учреждения № 45 уже появилась искусственная неровность и соответствующая разметка. Они нужны для безопасности на пешеходном переходе.
Ключевым объектом, от которого зависит сдача всего объекта, является станция пожаротушения. Мэр признал, что работы на этом участке немного отстают от графика, но ситуация остается управляемой.
— Самый большой объект, который немного задерживает работы на территории — станция пожаротушения. Но все решаемо, держу этот вопрос на контроле. Надеемся, что успеем завершить все в назначенные сроки, — заверил градоначальник.
Напомним, ранее стало известно, что подрядчик не уложился в срок и не смог обеспечить открытие школы № 45 ко Дню знаний. Теперь компанию, ответственную за ремонт, ждет штраф.