Мэр Воронежа проверил готовность школы № 45 к открытию после реконструкции

По словам мэра, внутренняя отделка помещений полностью готова к началу учебного процесса. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Объект получил функциональные пространства, включая спортивный зал, актовый зал, классы, мастерские по обработке тканей, металлу и дереву, музыкальную студию, медиацентр, лаборатории 3D-моделирования и робототехники, а также студию живописи и рисунка.