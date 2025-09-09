В Твери впервые состоялся культурный забег РУТС

Культурный забег РУТС (Russian Urban Trail Series) впервые прошел в Твери 7 сентября в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В мероприятии приняли участие более 300 человек, сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Отличие РУТС от спортивных стартов заключается в том, что его участники пробегают по историческим и культурным локациям города, при этом посещая театры, музеи, университеты и другие знаковые общественные пространства.
Трасса первого культурного забега в Твери проходила по историческому центру города. Были предложены две дистанции: большой круг протяженностью около 10 км и малый — почти 5 км. Маршрут можно было преодолевать в комфортном темпе и даже шагом.
Участники пробежали через центр современной культуры «Рельсы», музей фотографии «Искра», Тверскую библиотеку имени А. М. Горького и Тверской краеведческий музей. Каждый мог воспользоваться аудиогидом с рассказом об истории города и о достопримечательностях, встретившихся на маршруте.
На финише все участники получили необычную медаль, изготовленную из бетона. В этом году она была сделана в форме окошка в панельном доме — одного из самых узнаваемых элементов российской архитектуры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.