Главное технособытие года: Apple показывает iPhone 17 и другие новинки

Apple проводит ежегодную осеннюю презентацию, на которой покажет iPhone 17, новое поколение смарт-часов Apple Watch Series, а также AirPods Pro 3. Вместе с тем ожидается полноценный анонс переработанной iOS 26 с новым дизайном и функциями на базе фирменного ИИ — Apple Intelligence. За всеми объявлениями IT-гиганта в режиме реального времени следит «Газета.Ru».

Источник: Газета.Ру

19:40 Блогеры и журналисты уже собрались в Apple Park, штаб-квартире Apple в Купертино, где среди прочих гостей был замечен Стив Возняк. Это один из основателей Apple, который в одиночку разработал компьютеры Apple I и Apple II.

19:38 Еще одной ожидаемой новинкой являются TWS-наушники AirPods Pro 3. О них мало что известно, но инсайдеры утверждают, что наушники смогут похвастаться функцией измерения сердечного ритма.

19:35 Вместе с тем сегодня Apple должна показать сразу три модели фирменных смарт-часов: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. По слухам, чего-то революционного в новинках ждать не стоит — гаджеты получат лишь незначительные улучшения, повышающие производительность и автономность. В остальном они будут похожи на предшественников.

19:30 Добрый вечер! Уже через полчаса начнется традиционная осенняя презентация Apple, на которой ожидается анонс четырех смартфонов: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и совершенно нового iPhone 17 Air.

Ключевым отличием станет отказ от Plus-версий с увеличенным экраном в пользу сверхтонкого iPhone 17 Air. Инсайдеры приписывают новинке корпус толщиной всего 5,5 мм. Однако для достижения таких показателей Apple пришлось урезать возможности смартфона: он получит всего одну тыльную камеру и поддержку только eSIM.

Кроме того, все смартфоны серии должны получить плавные экраны с частотой 120 Гц, новые чипы Apple A19 и A19 Pro, обновленный дизайн и предустановленную систему iOS 26, в которой Apple полностью переработала интерфейс.