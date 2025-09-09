Главное технособытие года: Apple показывает iPhone 17 и другие новинки

19:35 Вместе с тем сегодня Apple должна показать сразу три модели фирменных смарт-часов: Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch SE 3. По слухам, чего-то революционного в новинках ждать не стоит — гаджеты получат лишь незначительные улучшения, повышающие производительность и автономность. В остальном они будут похожи на предшественников.