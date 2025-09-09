В столице начался прием заявок на конкурс «Студент года Москвы»

Для участия приглашают студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет и учащихся учреждений среднего профессионального образования от 16 лет. Заявки принимаются на сайте. Очный конкурсный этап пройдет с 4 по 13 октября. После того как определят лауреатов и победителей, на портале «Молодежь Москвы» пройдет открытое голосование, в ходе которого молодые москвичи определят обладателей Гран-при. Они получат сертификаты на развитие своего таланта.