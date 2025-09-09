В столице начался прием заявок на конкурс «Студент года Москвы»

Прием заявок на конкурс «Студент года Москвы» стартовал в столице и продлится до 26 сентября. Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
«Ежегодно проект дает возможность общественным деятелям и активистам вузов и колледжей продемонстрировать свои лучшие стороны и профессиональные компетенции, познакомиться с экспертами из разных сфер, найти талантливых единомышленников и получить общественное признание», — рассказала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.
Студенты вузов и учащиеся колледжей могут проявить себя в девяти индивидуальных номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Доброволец года», «Медиа года» и «Патриот года». Также представлены шесть коллективных направлений: «Добровольческое объединение года», «Студенческое медиа года», «Патриотическое объединение года», «Студенческое научное общество года», «Спортивный клуб года» и «Творческий клуб года».
Для участия приглашают студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет и учащихся учреждений среднего профессионального образования от 16 лет. Заявки принимаются на сайте. Очный конкурсный этап пройдет с 4 по 13 октября. После того как определят лауреатов и победителей, на портале «Молодежь Москвы» пройдет открытое голосование, в ходе которого молодые москвичи определят обладателей Гран-при. Они получат сертификаты на развитие своего таланта.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.