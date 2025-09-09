«Беда для любой нации — жить на два дома». Чему Беларусь научил 1939 год?

— У нас не подчеркивается доминирование какой-либо этнической группы, нет расслоения на богатых и бедных, какого-то олигархата, что могло бы расколоть общество. Зато есть социальные гарантии и поддержка тех, кому она нужна. Три года декрета для молодых родителей, бесплатное образование и лечение, пособия и выплаты, льготы и многое-многое другое, — перечисляет Евгений Викторович. — Думаю, в 2020 году в том числе и это помогло удержать народ от шага в бездну. Белорусы здраво взвесили, чего могут лишиться, если поведутся на невнятные обещания со стороны оппозиции, и поняли: терять-то есть что! Взять, казалось бы, такую «мелочь», как услуги ЖКХ. У нас их может себе позволить каждый. Не буду далеко ходить за примером. В конце июля я оплачивал «жировку» за дом в Жабинке. За воду, вывоз мусора, электричество и прочее отдал до 40 рублей. Думаю, европейцам, да и не только им, такое даже не снилось.