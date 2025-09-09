«Беда для любой нации — жить на два дома». Чему Беларусь научил 1939 год?

Воссоединение белорусских земель в 1939 году называют одним из важнейших событий XX века для нашего народа. Да и в мировой истории оно имело вес: отодвинуло безумный блицкриг Гитлера на целых два года и помогло СССР победить в войне. Ведь если бы граница страны Советов с Польшей проходила недалеко от Минска, как до 17 сентября 1939-го, Москва вряд ли бы устояла под натиском фашистов. Однако история не терпит сослагательного наклонения. Она преподает уроки. Если они усвоены, то помогают избежать ошибок народам, желающим продолжить свой путь в мире и согласии. О главных уроках события 86-летней давности, за которые современная Беларусь может сказать спасибо, рассказывают историки из западного региона нашей страны.
Эта дата сопровождает Евгения Литвиновича всю жизнь. Сейчас он живет в доме на улице 17 Сентября в Жабинке. Когда во время учебы на историческом факультете Брестского государственного университета имени Пушкина пришло время писать дипломную работу, выбрал тему, связанную с воссоединением Западной и Восточной Беларуси. И три следующих года подолгу искал малоизвестную информацию об этом событии в Государственном архиве Брестской области, который находился… на улице 17 Сентября.
Евгений Литвинович живет на улице 17 Сентября.
— В западной части Беларуси этой дате придают особое значение. Если для большинства жителей восточных земель БССР в 1939 году изменились в основном только очертания республики, то для нас — весь жизненный уклад, — рассказывает и.о. редактора газеты «Жабінка актуальна» Евгений Литвинович. — Я провел много времени в архивах и могу точно сказать: Западная Беларусь при поляках была исключительно аграрно-сырьевым придатком. Вкладываться в развитие этой территории никто не собирался. Более того, у местных жителей забирали земли под нужды польских панов, поэтому простым людям наделов не хватало. Их фактически вынуждали уезжать. Да и сами белорусы как народ были полякам не нужны, поэтому на корню пресекались все возможности самодостаточного развития: обучение в школах шло только на польском языке, на нем же велся документооборот, церкви отдавали под костелы.
«Красноармейцев встречали хлебом-солью и цветами».
Навязать язык и религию — такими нехитрыми, но очень действенными способами белорусских «западников» хотели максимально отдалить от «восточников». Глобально этот план провалился: белорусы в разделенных частях некогда одной страны продолжали ощущать себя единым народом. Однако кое-что панам все же сделать удалось. Один из жителей Жабинки вспоминал, что, встретив в первые дни освободительного похода 1939 года русскоговорящего солдата, не смог его понять. Такого языка 14-летний жабинковец никогда не слышал! Только когда боец Красной армии поинтересовался: «Где паны, не сбежали?», хлопец, который наконец услышал знакомое слово, удивленно ответил: «Мы здесь все паны, а девчата — паненки. Так у нас принято друг к другу обращаться».
Анатолий Бензерук многие годы изучал историю Жабинковского района.
Казалось бы, менталитет жителей западных и восточных белорусских земель из-за целенаправленной полонизации начал меняться. Но и это вопреки желанию панов не стало причиной напряженных отношений разделенного народа. В 1939 году воссоединению были рады действительно все белорусы.
— Красноармейцев встречали хлебом-солью и цветами, потому что в Западной Беларуси жителей восточных районов никогда не воспринимали как чужаков, — уверяет Евгений Викторович. — Мне кажется, тогда каждый чувствовал, что стал свидетелем важного исторического события — торжества исторической справедливости.
Историк и писатель Анатолий Бензерук почти 30 лет отдал изучению истории родной Брестчины, а исследованиям Жабинковского района посвятил с десяток книг. В его личном архиве сотни, если не тысячи фото, на которых запечатлены разные события. Есть и уникальные снимки 1939 года. На одном из них жабинковцы с нетерпением ждут красноармейцев, приветствуя их транспарантами «Да здравствует Красная Армия. С. С. С. Р».
— В наш населенный пункт советские солдаты вошли 22 сентября, а до этого на протяжении почти суток фактически не было никакой власти. Немецкие войска, которые заняли эту территорию, 21 сентября направились к Бресту, поляки бросили здесь все и всех еще раньше, — уточняет Анатолий Ростиславович. — Чтобы сохранить в местечке порядок до прибытия Красной армии, местные жители организовали отряд самообороны. Благодаря ему сутки безвластия прошли спокойно — без воровства, грабежей и убийств.
Встреча Красной армии на Гродненщине. 1939 год.
Советские танковые колонны, которые пришли в Жабинку со стороны Каменца, встречали с радостью. Воспоминаний об этом множество. О желании наших прадедов снова объединиться говорит и тот факт, что 28−30 октября 1939 года на Народном собрании Западной Беларуси все делегаты, в том числе от Жабинковщины, единодушно высказались за вхождение западнобелорусских земель в состав БССР.
В том, что насильно разделенный Рижским договором 1921 года народ почти два десятилетия сохранял ощущение родства, была заслуга и антипольского подполья. Тех, кто выступал против панов, в западной части Беларуси было действительно много. В конце 1923-го в тюрьмах «крэсаў усходнiх» насчитывалось 1,3 тысячи заключенных, а с 1934 года «общественно опасные элементы» начали отправлять в печально известный Березо-Картузский концлагерь. Чтобы понять, в каких условиях содержались там белорусы, достаточно слов коменданта концлагеря Греффнера: «Отсюда есть только две дороги: в больницу или могилу».
Неудивительно, что в конце концов политика польских панов вызвала у жителей Западной Беларуси массовое возмущение. Прошли демонстрации и забастовки, а в 1922 году началась партизанская борьба. Небольшая Жабинка в 1930-е стала одним из центров подпольных антипольских ячеек. А в Бресте в одном из домов на улице Московской тайно печатали листовки на русском, белорусском, еврейском и польском языках с призывами не воевать с Красной армией, ведь среди солдат — «наши сыновья, отцы и братья».
Жители Жабинки ждут Красную армию. 1939 год.
Особое значение воссоединения белорусских земель подчеркивали еще во времена БССР. В честь судьбоносной даты во многих городах назвали улицы. Улица 17 Сентября в Жабинке довольно тихая, с десятками крепких хат, но заметная. С одной стороны — крупная автодорога, с другой параллельно — железнодорожное полотно. Перпендикулярно — трасса Р-7, по которой 86 лет назад в местечко и пришла Красная армия. Поэтому, проезжая мимо города-спутника Бреста, при желании можно увидеть улицу 17 Сентября.
— Она одна из центральных в Жабинке, — рассказывает Евгений Викторович. — К слову, во многих городах западной части Беларуси улицы в честь 17 сентября 1939 года находятся в центре, что подчеркивает важность события на государственном уровне.
«Люди проявляли невероятное единство».
Евгений Литвинович может долго рассказывать о переменах к лучшему, которые Западной Беларуси принесло воссоединение. В архивах полно документов, подтверждающих, что благодаря советской власти строили школы, в которых учили бесплатно на разных языках, в том числе на белорусском. Возводили предприятия и больницы, где лечение мог получить каждый, развивали систему ЖКХ. Но историк уверен: то, насколько быстро и мощно сплотился народ, по-настоящему отчетливо показала вскоре Великая Отечественная война.
— Жители западной части БССР спасали и укрывали от фашистов всех оказавшихся здесь советских людей, независимо от того, где те родились, — говорит Евгений Викторович.
Народное собрание Западной Белоруссии в Белостоке в октябре 1939 года. Слева — первый секретарь ЦК КП (б) Белоруссии П. К. Пономаренко.
Анатолий Бензерук, которому во время работы над книгой «Галавасек» о Великой Отечественной войне удалось пообщаться с рядом свидетелей, подтверждает: чужого горя тогда не было.
— Люди проявляли невероятное единство, — рассказывает литератор и историк. — Помню, к нам в Жабинку приезжал из России Владимир Андреичев, в то время генеральный директор очень крупной компании. Война застала его семью на нашей земле. Владимира с братом и мамой собирались расстрелять, но по дороге к яме, которая должна была стать для них могилой, каким-то чудом им удалось сбежать. Долго прятались на сеновалах то у одного местного жителя, то у другого, то у третьего. Нигде не отказывали в помощи, поэтому семья и осталась в живых.
Единство белорусы, да и в целом советский народ, продемонстрировали и после Победы. В послевоенные годы восстанавливать западную территорию БССР с востока приезжали эшелоны техники и людей. Благодаря общим усилиям поднять из руин населенные пункты удалось быстро.
Анатолий Бензерук уверен: делать все вместе у белорусов в крови. Эта национальная черта развивалась поколениями, основываясь на традиции толоки.
— Сообща наши предки собирали урожай. Если нужна была помощь по любому вопросу, просто бросали клич. Толока возникала очень быстро, — говорит Анатолий Ростиславович. — Белорусы рассуждают так: сегодня нуждаются в твоей помощи, а завтра ее можешь попросить сам. Поэтому на просьбы у нас быстро отзываются. Посмотрите, с каким энтузиазмом люди участвуют в благотворительных акциях, собирают средства на лечение. Толока!
Владимир Андреичев обязан жителям Жабинки спасением от нацистов в годы Великой Отечественной войны.
По мнению Анатолия Бензерука, именно благодаря 17 сентября 1939 года удалось исполнить большую мечту белорусов быть единым народом.
— Беда для любой нации — жить на два дома, к тому же враждующих, — уверен Анатолий Ростиславович. — Есть множество народов, в том числе довольно крупных, которые мечтают о своем государстве, но не имеют его. О стране, где они сами смогут решать, каким путем идти. У белорусов есть свое государство и право гордо именоваться нацией. Это был серьезный шаг к своей государственности, толчок для развития. Без этого современной Беларуси могло и не быть.
«Беда для любой нации — жить на два дома».
Историк уверен: для нас враждовать с кем-либо, а уж тем более со своим же народом — противоестественно. Миролюбие всегда было отличительной особенностью нашей нации.
— Эта черта характера ковалась в войнах, для которых белорусские земли часто становились полигоном. В XVII веке из ста лет у нас только 27 были мирными. При этом белорусы никогда ни на кого не нападали — ни разу за свою историю, — обращает внимание Анатолий Бензерук. — Только представьте: целые поколения росли в атмосфере смерти, часто не было уверенности, что человек доживет до конца дня. Неудивительно, что в этих условиях мир стал одной из главных ценностей.
В прошлом году во время Республиканского фестиваля национальных культур представители 35 диаспор прошли по улицам Гродно.
Так наша непростая история стала основой для уникальной модели общественного согласия, в которой сплелись взаимное уважение, толерантность и дружелюбие. Мы придерживаемся ее до сих пор, оставаясь сторонниками дипломатии и инициаторами мирных переговоров. Неудивительно, что среди стран — основательниц ООН, этой глобальной платформы для мирного решения конфликтов и споров, значится и Беларусь.
— Уже 80 лет мы озвучиваем с трибуны ООН исключительно мирные инициативы. Некоторые, возможно, подтрунивают над нашим «абы не было вайны», но поверьте, белорусы знают, о чем говорят, — рассуждает Анатолий Ростиславович. — Мы понимаем, например, что допускать горячих конфликтов в Европе нельзя. Там не бывает маленьких стычек. История показывает, что Европа — место, где зарождаются мировые войны. В том числе и поэтому мы не раз предлагали свою территорию для переговоров по украинскому вопросу. Если мир в Европе, он везде.
Внешняя политика государства должна отвечать интересам народа — один из важнейших уроков 1939 года. Польшей в то время он был провален. Именно потому, что власти отстаивали интересы только привилегированной части общества, страна разлетелась на куски. Беларусь предпочитает учиться на чужих ошибках. Учитывая «польский урок 1939-го», наш Президент на международной арене последовательно отстаивает интересы всего народа, подчеркивая: мы идем своей дорогой, главное — не мешайте!
В столичном парке Народного единства высадили аллею из 80 деревьев краснолистного дуба, символизирующих 80 лет со дня Победы. 2025 год.
Этот путь привел современную Беларусь к согласию в обществе. Его поддержание стало делом государственной важности. И это тоже урок 1939 года. Тогда стараниями советской власти на воссоединенной территории Беларуси создали равные условия для всех, тем самым показав: каждый — важен.
— История знает много примеров, когда одна часть общества получала особые преференции и это приводило к стычкам, а в ряде случаев — к гражданской войне, — отмечает Евгений Литвинович.
Собеседник напоминает о кровавой резне в Руанде, где противостояние народов тутси и хуту стоило жизни примерно миллиону человек. А ведь в 20-х годах прошлого столетия деление этих народов было в основном классовым: богатый хуту мог «сменить этнос» и получить более привилегированный статус тутси. В Беларуси подобное даже представить невозможно.
«Европейцам, да и не только им, такое даже не снилось».
— У нас не подчеркивается доминирование какой-либо этнической группы, нет расслоения на богатых и бедных, какого-то олигархата, что могло бы расколоть общество. Зато есть социальные гарантии и поддержка тех, кому она нужна. Три года декрета для молодых родителей, бесплатное образование и лечение, пособия и выплаты, льготы и многое-многое другое, — перечисляет Евгений Викторович. — Думаю, в 2020 году в том числе и это помогло удержать народ от шага в бездну. Белорусы здраво взвесили, чего могут лишиться, если поведутся на невнятные обещания со стороны оппозиции, и поняли: терять-то есть что! Взять, казалось бы, такую «мелочь», как услуги ЖКХ. У нас их может себе позволить каждый. Не буду далеко ходить за примером. В конце июля я оплачивал «жировку» за дом в Жабинке. За воду, вывоз мусора, электричество и прочее отдал до 40 рублей. Думаю, европейцам, да и не только им, такое даже не снилось.
Областная патриотическая акция «Беларусь, вперед!», посвященная Дню народного единства. Могилев, 2024 год.
В странах, где расшатать общество через социальные проблемы невозможно, в ход часто идет, казалось бы, беспроигрышный вариант — разжигание религиозной розни. Такие разногласия рано или поздно приводят к конфликтам и даже к войнам. Так происходило, например, в бывшей Югославии, в современном Судане. Религиозными противоречиями во многом обусловлен и нынешний арабо-израильский конфликт. Но в случае с Беларусью эта карта бита. Потому что невозможно организовать противостояние там, где вместо предосудительного отношения — уважение и признание.
— У нас конфликтов на религиозной почве не было, ведь мы всегда поддерживали многоконфессиональность, Беларусь во все времена находилась на водоразделе цивилизаций, которые основаны на различных верованиях, — подчеркивает Анатолий Бензерук. — Поэтому, например, именно на наших землях в 1596 году стало возможно подписание Берестейской церковной унии. Эта идея о конфессиональном единстве, включающем элементы разных религий, могла реализоваться только у нас.
Равное отношение к разным вероисповеданиям в Беларуси не только сохранилось, но и закреплено законодательно. И даже ставя в 2025 году задачу определить духовные центры в стране, наш Президент придерживался принципиальной позиции: принять участие в этом процессе должны представители всех основных конфессий.
Ярким концертом 17 сентября 2024 года завершился патриотический форум «Если мы едины» в «Минск-Арене», дав старт масштабной республиканской акции «Марафон единства».
Знаменитая белорусская толерантность строится также на понимании, что разные взгляды и культуры не разъединяют, а обогащают нацию. В условиях глобальных вызовов такой подход уже кажется необычным и является особенно ценным. Так же, как и пример нашего дружелюбия.
— Мы всегда и для всех открыты: ряду стран на санкции отвечаем безвизом — приезжайте, чтобы почувствовать настоящее белорусское гостеприимство. Готовы к мирному диалогу. Например, предлагаем той же Польше восстановить хотя бы железнодорожное сообщение, потому что от этого будет лучше всем, в том числе самим полякам, — говорит Евгений Литвинович. — Не могу вспомнить ни одного действия нашего Президента и правительства, которое было бы направлено против мира. Более того, глава государства не раз озвучивал ряд инициатив, способствующих поддержанию глобального мира. Но для кого-то, по всей видимости, он не выгоден.
Белорусы всегда уточняют: мир — это не замалчивание конфликтов или их отсутствие, а способность решать противоречия той самой толокой, уважая все позиции. Веками этому противопоставляли проверенное правило «разделяй и властвуй», на котором построены целые цивилизации, в том числе англосакская. Ему с радостью следуют народы, так и не выучившие уроки истории. Но белорусы, помня 1939 год, придерживаются другого мнения: только вместе мы — сила. Разделенным — никогда не властвовать. Даже над собой.
Олег ДЬЯЧЕНКО, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:
— В моей семье о том, что 17 сентября 1939 года завершилась национальная трагедия белорусов, знают не понаслышке. В историческом «польском походе» Красной армии участвовал мой родственник Евдоким Леньков, родной брат бабушки Анастасии. Из деревни Куты Могилевской губернии на службу его призвали с односельчанами Исааком Каминским, Федосом и Андреем Савицкими.
У жителей Западной Беларуси не было сомнений, что красноармейцы идут с освободительной миссией, ведь после подписания в 1921 году несправедливого Рижского мирного договора часть нашего народа оказалась под властью Польши против своей воли. О том, хотят ли сами белорусы жить «за польскім часам», никто не спрашивал. За 18 лет они пережили со стороны панов полонизацию, экономическое и политическое бесправие, которое особенно усилилось при военной диктатуре Юзефа Пилсудского. И так — вплоть до начала Второй мировой войны, пока трусливое польское правительство не покинуло страну, позволив фашистам разгромить свою государственность.
В это непростое время в СССР приняли решение взять под защиту жителей западных земель Беларуси. Встречали моего двоюродного дедушку и других красноармейцев не как агрессоров, а как освободителей. Кстати, судьба определила Евдокиму дважды участвовать в освобождении Беларуси — в сентябре 1939-го и в августе 1944-го. За время войны он побывал в плену в лагере для военнопленных в Таганроге, откуда бежал, согласно семейному преданию, «задавив двух фашистов своими руками». Через оккупированную территорию добрался в родные места и партизанил в Белыничском районе на Могилевщине. После ее освобождения и расформирования партизанского полка снова отправился на фронт. Участвовал в кровопролитных боях за населенные пункты белорусской Белосточчины и погиб в последний день операции «Багратион». Это случилось 29 августа 1944 года у хутора Радогощ. Евдокиму было всего 26 лет.
Евдоким Леньков был одним из тех, кто освобождал Западную Беларусь.
Его похоронили в одной из двух братских могил на окраине хутора. Последнее пристанище вместе с моим родственником там нашли еще 20 бойцов, многие из них с Могилевщины. Знаю все имена.
Наша семья бережно хранит память о Евдокиме Ленькове, который вместе с другими простыми парнями отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Ужасает и возмущает вандализм и уничтожение в Эстонии, Латвии, Литве и Польше памятников советским воинам-освободителям. Это не укладывается в сознании и по той причине, что, скажем, за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков своими жизнями заплатили более 600 тысяч красноармейцев. Среди них немало наших земляков.
Белорусам этой войны с мертвыми не понять. Мы трепетно храним память о героическом прошлом, и в этом наш народ тоже един.
