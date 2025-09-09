В Ростовской области прошел слет работников культуры «Донские зори»

Областной слет работников культуры «Донские зори» прошел в Волгодонске в 15-й раз в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Слет проводится с целью повышения значимости профессии, сохранения исторической памяти и традиций. В этом году в мероприятии традиционно приняли участие представители 55 муниципальных образований региона.
На конкурсе «Культурный бренд моей малой родины» участники представили творческие миниатюры, отражающие уникальность культуры муниципальных образований, а в конкурсе «Читаем книги земляков» — отрывки из произведений донских писателей и поэтов. Также на слете впервые был реализован проект «Донской рушник», где каждый муниципалитет подготовил полотно с использованием традиционных видов вышивки, шитья, росписи и символов своей территории.
Кроме этого, работали площадки «Культура — фронту» и «Воинская доблесть Земли Донской», посвященные Году защитника Отечества. Финалом слета стал гала-концерт «Донские зори: 15 лет, сияем дальше!».
«Только за семь месяцев текущего года зарегистрировано около 75 миллионов посещений наших учреждений культуры. Это значит, что труд работников отрасли востребован жителями и гостями Ростовской области», — отметил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.