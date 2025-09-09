«Любил родную землю, до последнего занимался творчеством»: ушел из жизни известный композитор Вилюр Мавлютов

В Баймакском районе Башкирии на 74-м году жизни скончался известный композитор, заслуженный работник культуры республики Вилюр Мавлютов. Об этом со ссылкой на администрацию Биляловского сельского поселения сообщило информационное агентство «Башинформ».
Вилюр Шакирьянович родился в 1951 году в деревне Кугидель Баймакского района. Окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт, работал учителем башкирского языка и литературы в школе-интернате № 2 города Ишимбай. Был лауреатом премии имени Батыра Валида и почетным работником общего образования Российской Федерации.
Мавлютов долгие годы работал учителем музыки и руководителем фольклорного кружка в Биляловской школе. Среди его учеников — лауреаты международных вокальных конкурсов Рафис и Алмас Сирусины. Композитор сочинил более сотни песен, многие из которых посвящены родной земле и башкирской культуре.
Как рассказала библиотекарь Райхана Булатова, Вилюр Шакирьянович был талантливым баянистом и самодеятельным композитором. Всего три дня назад он участвовал в фестивале «Башкорт аты», где прозвучала его композиция, посвященная башкирской лошади.
