Страны Запада и глава киевского режима Владимир Зеленский виновны в разрушении Украины. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
«Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. Продолжать игнорировать правду — это верх безнравственности», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
Дэвис отметил, что нельзя позволять Украине продолжать участвовать в вооруженном конфликте, в котором страна не может победить, увеличивая число и без того огромных потерь среди населения. Американский подполковник в отставке подчеркнул, что Запад отвергал все возможные дипломатические пути разрешения боевых действий, вынудив Киев расплачиваться за нежелание союзников смириться с реальностью.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина столкнулась с нехваткой более шести млрд рублей на оборону страны до конца 2025 года.