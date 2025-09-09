Ричмонд
Нельзя продолжать игнорировать правду: в США рассказали, кто виновен в разрушении Украины и гибели людей

Подполковник Дэвис: Страны Запада виновны в разрушении Украины.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада и глава киевского режима Владимир Зеленский виновны в разрушении Украины. Об этом заявил подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

«Запад и Зеленский виновны в разрушении Украины и гибели сотен тысяч ее людей. Продолжать игнорировать правду — это верх безнравственности», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

Дэвис отметил, что нельзя позволять Украине продолжать участвовать в вооруженном конфликте, в котором страна не может победить, увеличивая число и без того огромных потерь среди населения. Американский подполковник в отставке подчеркнул, что Запад отвергал все возможные дипломатические пути разрешения боевых действий, вынудив Киев расплачиваться за нежелание союзников смириться с реальностью.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина столкнулась с нехваткой более шести млрд рублей на оборону страны до конца 2025 года.