Дэвис отметил, что нельзя позволять Украине продолжать участвовать в вооруженном конфликте, в котором страна не может победить, увеличивая число и без того огромных потерь среди населения. Американский подполковник в отставке подчеркнул, что Запад отвергал все возможные дипломатические пути разрешения боевых действий, вынудив Киев расплачиваться за нежелание союзников смириться с реальностью.