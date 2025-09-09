Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Araby: при ударе Израиля по Дохе погибли пять человек

По данным телеканала, среди погибших есть сын лидера ХАМАС в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

В результате удара Израиля по столице Катара Дохе погибли пять человек, передает Al Araby.

«Пять человек погибли в результате ударов Израиля по столице Катара во вторник, в том числе сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи и руководитель его офиса», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в катарской столице прогремели громкие взрывы. Отмечалось, что они были связаны с ударом по высокопоставленным представителям ХАМАС.

Также ранее стало известно, что как минимум пять руководителей ХАМАС находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше