Al Araby: при ударе Израиля по Дохе погибли пять человек

В результате удара Израиля по столице Катара Дохе погибли пять человек, передает Al Araby.
«Пять человек погибли в результате ударов Израиля по столице Катара во вторник, в том числе сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хайи и руководитель его офиса», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в катарской столице прогремели громкие взрывы. Отмечалось, что они были связаны с ударом по высокопоставленным представителям ХАМАС.
Также ранее стало известно, что как минимум пять руководителей ХАМАС находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.
