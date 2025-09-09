«Непокоренная Франция» внесла на рассмотрение импичмент Макрону

Текст резолюции подписали 86 депутатов, большинство из них представляют «Непокоренную Францию». Пока неизвестно, присоединятся ли другие крупные французские партии к этой инициативе. Далее бюро нижней палаты парламента предстоит решить, давать ли ход проекту резолюции или нет, передает газета.