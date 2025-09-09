«Непокоренная Франция» внесла на рассмотрение импичмент Макрону

Ультралевая партия «Непокоренная Франция» внесла в парламент проект резолюции по отстранению от власти президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщила местная газета Le Figaro.
— Правительство Байру уходит в отставку. Эммануэль Макрон должен последовать за ним, потому что на президенте лежит ответственность за нестабильность в стране, — заявила председатель фракции в Национальном собрании Матильда Пано.
Текст резолюции подписали 86 депутатов, большинство из них представляют «Непокоренную Францию». Пока неизвестно, присоединятся ли другие крупные французские партии к этой инициативе. Далее бюро нижней палаты парламента предстоит решить, давать ли ход проекту резолюции или нет, передает газета.
8 сентября Национальное собрание Франции вынесло вотум недоверия правительству премьер-министра страны Франсуа Байру. Всего за отставку кабинета министров проголосовали 364 депутата. На следующий день, 9 сентября, Байру передал Эммануэлю Макрону прошение об отставке.
Политический обозреватель Клод Жанвье выразил мнение, что Макрон сделает все возможное, чтобы остаться у власти. Он напомнил, что, согласно конституции Франции, французский лидер не может баллотироваться на третий срок.