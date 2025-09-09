«Нас приняли как родных». Артисты театра из Армении об атмосфере на фестивале «Белая Вежа»

9 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Драматический театр «Верелк» из армянского Армавира на международном театральном фестивале «Белая Вежа» 9 сентября представил спектакль «Падение крепости Тмук», передает корреспондент БЕЛТА.
Коллективы из Армении постоянно участвуют в фестивале, но театр из Армавира выступает впервые. «Мы приехали с большим удовольствием. Хотим показать наш спектакль и познакомить зрителей с нашим театром. Здесь добрые люди. Нас приняли как родных. Дали все, что нам понадобилось. Предлагали помощь во всем», — отметил представитель драматического театра «Верелк» Арам Налбандян.
Коллектив привез в Брест исторический спектакль о неприступной крепости Тмук. Взять ее враги смогли лишь обманом. Постановка раскрывает мысль о том, насколько губительно предательство. «Речь не только об армянах. Мы сделали так, что все народы будут видеть там себя. Объединяющая нас всех история», — пояснил Арам Налбандян, исполнивший в спектакле одну из ролей.
Образ центрального персонажа — князя Татула — на сцене воплотил Карен Хачатрян. «Уже успели прочувствовать атмосферу “Белай Вежы”. Самое главное в фестивалях — это обмен опытом. Вчера посмотрели спектакль коллег из Москвы. Сегодня сами пытаемся что-то передать другим», — сказал актер.
Он отметил, что очарован нашей страной и ее людьми. «Спасибо огромное Беларуси и белорусскому народу за гостеприимство. Рад здесь находиться. Очень теплый прием, мне понравилось здесь с первых же минут. Я побывал в нескольких местах и почувствовал, что здесь никто не хочет кому-то что-то доказывать. Вы делитесь тем, что у вас есть, дарите теплоту. Это очень приятно», — подчеркнул Карен Хачатрян.
Театральный фестиваль «Белая Вежа» проходит с 5 по 12 сентября. Зрители уже увидели более половины постановок, включенных в афишу. Всего за неделю на пяти площадках будут показаны 29 спектаклей в исполнении 29 коллективов из Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Беларуси. -0-