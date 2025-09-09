«Нас приняли как родных». Артисты театра из Армении об атмосфере на фестивале «Белая Вежа»

Он отметил, что очарован нашей страной и ее людьми. «Спасибо огромное Беларуси и белорусскому народу за гостеприимство. Рад здесь находиться. Очень теплый прием, мне понравилось здесь с первых же минут. Я побывал в нескольких местах и почувствовал, что здесь никто не хочет кому-то что-то доказывать. Вы делитесь тем, что у вас есть, дарите теплоту. Это очень приятно», — подчеркнул Карен Хачатрян.