Воронежский автобус № 59 застрял в грязи, пытаясь объехать пробку

В грязи на улице Остужева забуксовал автобус № 59. Шофер хотел объехать затор, однако идея оказалась провальной. Когда стало понятно, что путь машина не продолжит, пассажиры начали выходить. Но и тут возникла проблема: двери автобуса оказались прямо напротив открытого канализационного люка. С горем пополам все вылезли и отправились ждать следующий автобус.