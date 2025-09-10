Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский автобус № 59 застрял в грязи, пытаясь объехать пробку

Водитель городского автобуса в Воронеже пытался обогнуть пробку по обочине, заехал в грязевую ловушку и высадил пассажиров.

Источник: Telegram-канал «Жесть Воронеж»

Об инциденте сообщил подписчик Telegram-канала «Жесть Воронеж».

В грязи на улице Остужева забуксовал автобус № 59. Шофер хотел объехать затор, однако идея оказалась провальной. Когда стало понятно, что путь машина не продолжит, пассажиры начали выходить. Но и тут возникла проблема: двери автобуса оказались прямо напротив открытого канализационного люка. С горем пополам все вылезли и отправились ждать следующий автобус.

Ранее «МК в Воронеже» рассказывал, как кипящий тосол затопил автобус № 90 с воронежцами внутри.