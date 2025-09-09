В Москве представят первую выставку об искусстве архитектурного макета

Центр «Зотов» и архитектурная компания «Генпро» 25 сентября откроют выставку «Внутри города. Искусство архитектурного макета». Проект впервые представит макет как самостоятельное направление искусства и главный язык архитекторов, сообщили в «Генпро».
Экспозиция в центре «Зотов» позволит по-новому посмотреть на макет, подчеркнуть его художественную ценность, в режиме реального времени понаблюдать за процессом макетирования и показать, как макет стал главным инструментом в архитектуре.
Проект объединит работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт-художников и дизайнеров. Каждый из пяти разделов выставки позволит увидеть, как макет сохраняет память о времени и месте, способствует развитию современного городского ландшафта и поиску новых творческих идей. В центре экспозиции — макетная мастерская, где в режиме реального времени мастера будут создавать новые и реставрировать старые макеты. Каждый желающий впервые сможет увидеть закулисье этой кропотливой работы.
«Мы впервые показываем искусство макета. Это не только прикладной инструмент, который архитекторы используют для прототипирования или изучения утраченных зданий, но и самостоятельное произведение искусства. Задумка куратора — представить все разнообразие этих функций в одном месте. Так родилась остроумная матрица, которую мы нанесли на планировку, обозначив, как на карте, пересечение этих функций. У нас макет говорит, учит, представляет… Вход обозначен большой архитектурной инсталляцией “Внутри города”. Она представляет собой ажурную конструкцию с типологией архитектуры, с которой мы работаем. Мы попадаем “внутрь города”, позволяя посетителю представить, из чего он состоит», — рассказала архитектор и основательница архитектурного бюро PSCulture Юлия Наполова.
В ходе параллельной программы выставки «Внутри города. Искусство архитектурного макета» состоятся лекции, паблик-токи от ведущих архитекторов и экспертов индустрии, а также мастер-классы от представителей известных архитектурных бюро страны. Выставка продлится с 25 сентября по 20 ноября, вход бесплатный, требуется регистрация.
