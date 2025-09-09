В Москве представят первую выставку об искусстве архитектурного макета

«Мы впервые показываем искусство макета. Это не только прикладной инструмент, который архитекторы используют для прототипирования или изучения утраченных зданий, но и самостоятельное произведение искусства. Задумка куратора — представить все разнообразие этих функций в одном месте. Так родилась остроумная матрица, которую мы нанесли на планировку, обозначив, как на карте, пересечение этих функций. У нас макет говорит, учит, представляет… Вход обозначен большой архитектурной инсталляцией “Внутри города”. Она представляет собой ажурную конструкцию с типологией архитектуры, с которой мы работаем. Мы попадаем “внутрь города”, позволяя посетителю представить, из чего он состоит», — рассказала архитектор и основательница архитектурного бюро PSCulture Юлия Наполова.