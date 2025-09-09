Мошенники часто используют хитрый прием для обмана: в чем он заключается

Мошенники заставляют людей торопиться с решениями, чтобы те не успели задуматься. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с «Газета.Ru», что лучший способ не стать жертвой обмана — взять паузу и не действовать в спешке.
По словам депутата, аферисты часто пишут от имени банков, курьерских служб или знакомых с новых страниц, чтобы подтолкнуть человека к быстрым действиям. Они создают давление, отправляя сообщения о блокировке счета через несколько минут, необходимости срочно подтвердить посылку или оплатить пошлину. Такая спешка нужна мошенникам, чтобы жертва не успела проверить информацию и совершила ошибку.
В МВД рассказали о новой сложной схеме, с помощью которой мошенники вовлекают россиян в свои преступления. Сначала жертве звонит незнакомец и под разными предлогами просит назвать код из СМС. Затем в разговор вступает другой человек, представляющийся сотрудником банка. Он утверждает, что из-за переданного кода жертва якобы дала доступ к своим счетам преступникам. После этого человеку предлагают связаться с «сотрудником Росфинмониторинга», чтобы избежать уголовной ответственности за мнимую связь с террористами, пишет ОТР.
Мошенники также добавили новый прием в свои схемы, чтобы обманывать людей на крупные суммы. Как сообщили в МВД, аферисты просят жертв установить мессенджеры с хорошим качеством связи. Они объясняют это необходимостью безопасности, удобства или конфиденциальности. Об этой схеме предупреждает Life.ru.