Мошенники часто используют хитрый прием для обмана: в чем он заключается

В МВД рассказали о новой сложной схеме, с помощью которой мошенники вовлекают россиян в свои преступления. Сначала жертве звонит незнакомец и под разными предлогами просит назвать код из СМС. Затем в разговор вступает другой человек, представляющийся сотрудником банка. Он утверждает, что из-за переданного кода жертва якобы дала доступ к своим счетам преступникам. После этого человеку предлагают связаться с «сотрудником Росфинмониторинга», чтобы избежать уголовной ответственности за мнимую связь с террористами, пишет ОТР.