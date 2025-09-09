Путина удивила разработка ученых, позволяющая гладить кошку через монитор

Российского лидера Владимира Путина поразила разработка молодых ученых в научно-технологическом университете «Сириус», которая позволяет человеку чувствовать виртуальное изображение.
О новом проекте в сфере нейротехнологий президенту РФ рассказали во время общения с учеными. Глава ученого совета университета Роман Иванов сообщил, что один из разработчиков — русскоязычный гражданин Эстонии, который работал в ФРГ и благодаря грантовой поддержке приехал в «Сириус», работает над проектом, который ученые между собой назвали «осязашка».
«Это способ человека заставить чувствовать виртуальное изображение, то есть фактически он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильные ощущения от изображения на экране на рецепторы», — пояснил Иванов.
В качестве примера он привел возможность ощутить шерсть кошки при прикосновении к экрану телефона с изображением животного.
«Да ладно?» — отреагировал Путин.
Глава ученого совета рассказал, что в будущем технология может применяться для проведении врачом операции дистанционно, чтобы тот имел возможность чувствовать оперируемый орган или сосуды. Разработка также может быть применена для возвращения осязания людям с протезированными конечностями, отметил Иванов.
Напомним, российский лидер Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», его ознакомили с работой проектной, аналитической и химической лабораторий. Президент РФ объяснил, что решил посетить образовательный центр «Сириус», которому в этом году исполняется 10 лет, чтобы лично увидеть изменения за прошедшие годы.