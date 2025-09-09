Путина удивила разработка ученых, позволяющая гладить кошку через монитор

О новом проекте в сфере нейротехнологий президенту РФ рассказали во время общения с учеными. Глава ученого совета университета Роман Иванов сообщил, что один из разработчиков — русскоязычный гражданин Эстонии, который работал в ФРГ и благодаря грантовой поддержке приехал в «Сириус», работает над проектом, который ученые между собой назвали «осязашка».