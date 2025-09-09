Эксперт объяснил причины аномального «грибного бума» в 2025 году

Любителей «тихой охоты» в этом году удивил аномальный грибной сезон в России. Грибы начали активно появляться уже с середины мая и продолжают плодоносить, что случается крайне редко. По словам миколога Михаила Вишневского, такая активность наблюдается примерно раз в 10 лет. Об этом пишет Life.ru.
— В этом году мы имеем уникальный грибной сезон, не разбитый на традиционный раннелетний, позднелетний, раннеосенний и прочие вот эти характерные волны. А просто как начали появляться грибницы, так и появляются, — рассказал миколог Михаил Вишневский.
Причиной аномального сезона стали резкие перепады погоды: холод сменялся жарой, сухость — влажностью. По словам Вишневского, такие условия идеально подходят для быстрого роста грибов, поэтому в лесах наблюдается настоящий «грибной бум».
Однако миколог предупреждает, что чрезмерная активность грибниц может негативно повлиять на будущий урожай. В этом году грибницы перенапряглись, поэтому в следующем сезоне грибов будет в разы меньше, пояснил эксперт.