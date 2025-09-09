Эксперт объяснил причины аномального «грибного бума» в 2025 году

Любителей «тихой охоты» в этом году удивил аномальный грибной сезон в России. Грибы начали активно появляться уже с середины мая и продолжают плодоносить, что случается крайне редко. По словам миколога Михаила Вишневского, такая активность наблюдается примерно раз в 10 лет. Об этом пишет Life.ru.