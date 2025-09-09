Путин отметил серьезный прогресс центра «Сириус»

Мэр Москвы Сергей Собянин осенью прошлого года провел встречу со студентами «Сириуса» в Сочи. Глава города во время встречи в зале «Атом» рассказал о новых подходах к повышению качества жизни в городах на примере стратегии развития столицы до 2040 года и ответил на вопросы студентов.