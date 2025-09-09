Путин отметил серьезный прогресс центра «Сириус»

Президент России Владимир Путин во вторник, 9 сентября, посетил федеральную территорию «Сириус» и отметил существенный прогресс одноименного научно-технологического университета. Глава государства напомнил, что образовательный центр начал работу почти ровно десять лет назад — 1 сентября 2015 года.
— Очень хотелось посмотреть, что же за эти 10 лет произошло, — передает слова Путина «Российская газета».
Мэр Москвы Сергей Собянин осенью прошлого года провел встречу со студентами «Сириуса» в Сочи. Глава города во время встречи в зале «Атом» рассказал о новых подходах к повышению качества жизни в городах на примере стратегии развития столицы до 2040 года и ответил на вопросы студентов.
У президента скоро день рождения: 7 октября Владимиру Путину исполнится 73 года. В преддверии даты пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, как глава государства обычно проводит этот день. По словам Пескова, Путин традиционно предпочитает отмечать юбилеи в кругу близких. Также президент общается со своими коллегами — лидерами других стран.