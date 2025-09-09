Трамп: Ситуация на Украине осложняется из-за взаимной вражды лидеров стран

Урегулирование вооруженного конфликта на Украине осложняется из-за взаимной вражды на уровне лидеров стран — президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 9 сентября.
Президент США подчеркнул, что разрешение боевых действий казалось ему «самым» простым из всех ситуаций.
«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным. Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти», — уверен американский лидер.
При этом Трамп подчеркнул, что он по-прежнему настроен на урегулирование боевых действий между Россией и Украиной.
Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва хотела бы решить украинский конфликт мирным путем. Более того, Россия предлагала Украине урегулировать ситуацию еще в 2022 году.
