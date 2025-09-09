Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Ситуация на Украине осложняется из-за взаимной вражды лидеров стран

Трамп заявил, что считал урегулирование конфликта на Украине самым простым из всех.

Источник: Комсомольская правда

Урегулирование вооруженного конфликта на Украине осложняется из-за взаимной вражды на уровне лидеров стран — президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во вторник, 9 сентября.

Президент США подчеркнул, что разрешение боевых действий казалось ему «самым» простым из всех ситуаций.

«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, поскольку я прекрасно лажу с Владимиром Путиным. Однако ситуация сложна, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти», — уверен американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что он по-прежнему настроен на урегулирование боевых действий между Россией и Украиной.

Напомним, президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва хотела бы решить украинский конфликт мирным путем. Более того, Россия предлагала Украине урегулировать ситуацию еще в 2022 году.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что ему удалось уладить шесть военных конфликтов в разных странах мира.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше