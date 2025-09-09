Квартира и BMW за 135 млн: детали роскошной жизни Тарасовой до задержания

«Ипотека из-за уголовного дела заморожена не будет. Чтобы взять ипотечные каникулы, человеку необходимо обратиться в банк и предоставить необходимые документы, а также объяснить причины. Если же у проходящего по уголовному делу нет возможности лично предоставить документы, то банк, вероятнее всего, предпочтет довести дело до того, чтобы изъять предмет залога, то есть квартиру», — сообщила в разговоре с aif.ru риелтор Алина Правоторина.