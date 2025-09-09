Квартира и BMW за 135 млн: детали роскошной жизни Тарасовой до задержания

31-летняя российская актриса Аглая Тарасова, которую задержали в столичном аэропорту Домодедово по делу о контрабанде запрещенных веществ, до инцидента вела довольно роскошный образ жизни: жила в трехкомнатной квартире в престижном районе Москвы, ездила на BMW за 10 миллионов и постоянно путешествовала.
Чем занималась актриса до задержания, что хранила в квартире за 125 миллионов рублей и почему «трешку» могут у нее забрать — в материале aif.ru.
Элитная недвижимость и тайное авто.
После съемок, вечеринок и путешествий Тарасова каждый раз возвращалась в трехкомнатную квартиру площадью 139 кв. метров на Малой Никитской улице в Москве. Элитная недвижимость стоимостью порядка 125 миллионов рублей находится в престижном Пресненском районе столицы.
Стоимость квартиры актрисы вполне оправдана. В шаговой доступности от нее расположены особняк Леман, дом-музей Чехова, особняк Морозовой и получившие вторую популярность из-за видеороликов с «золотой» молодежью Патриаршие пруды, или «патрики».
В квартире, судя по фотографиям в соцсетях актрисы, выполнен дизайнерский ремонт в светлых цветах, но с яркими акцентами. Например, в гостиной на фоне былой стены стоит зеленый диван, над ним — темная картина с изображением заката. Справа от дивана находится книжный шкаф.
Ванная также выполнена в светлых оттенках с минималистичным наполнением.
Кроме шикарной квартиры, у Тарасовой есть седан BMW 730LD. Машину актриса, вероятно, старается лишний раз не показывать. Ее нет на снимках или видео в социальных сетях Тарасовой, однако очевидцы утверждают, что видели ее на московских улицах именно в этом автомобиле.
Стоимость последней версии этого автомобиля оценивается примерно в 10 миллионов рублей, варианты попроще — в 6−8 миллионов рублей.
Путешествия и вечеринки.
Социальные сети актрисы заполнены фотографиями с отдыха в разных странах. К слову, и перед задержанием она только вернулась из Израиля.
Летом этого года Тарасова опубликовала фото в купальнике из Турции, поблагодарив в публикации отель за сервис, хороший пляж и возможность провести время приватно и в тишине.
Весной актриса вместе с младшей сестрой Софией ездила отдыхать в Таиланд, откуда опубликовала довольное фото с покупками на фоне торгового центра.
Тарасова также делилась яркими кадрами из африканского Марокко, Японии, ОАЭ, Израиля, Кореи, Папуа — Новой Гвинеи.
Остальные снимки сделаны во время многочисленных вечеринок, концертов и съемок.
Квартиру могут забрать из-за гашишного масла.
Красивая жизнь Тарасовой резко оборвалась после возвращения в Россию из Израиля несколько дней назад. С собой девушка привезла вейп с гашишным маслом. Ее задержали в аэропорту Домодедово.
Позже Домодедовский городской суд принял решение о применении к актрисе меры пресечения в виде определенных ограничений.
В случае признания вины, 31-летней Тарасовой может грозить тюремное заключение сроком от трех до семи лет, а также штраф до миллиона рублей.
Кроме того, роскошную квартиру актрисы в Москве, за которую, как сообщалось ранее, она выплачивает ипотеку, могут забрать в пользу погашения долга.
«Ипотека из-за уголовного дела заморожена не будет. Чтобы взять ипотечные каникулы, человеку необходимо обратиться в банк и предоставить необходимые документы, а также объяснить причины. Если же у проходящего по уголовному делу нет возможности лично предоставить документы, то банк, вероятнее всего, предпочтет довести дело до того, чтобы изъять предмет залога, то есть квартиру», — сообщила в разговоре с aif.ru риелтор Алина Правоторина.
Звездные возлюбленные Тарасовой.
В последнее время Тарасовой приписывали роман с актером Антоном Филипенко, который на 9 лет старше актрисы. На вопрос о задержании возлюбленной в беседе с aif.ru он ничего говорить не стал.
До Филипенко актрисе приписывали роман с комедийным артистом Семеном Слепаковым*, которого ранее признали иноагентов. Он уехал из России и живет в Израиле.
Еще ранее — в 2018 году — Тарасова встречалась с американским режиссером Дарреном Аронофски. Их засняли на прогулке в Нью-Йорке. Официально свои отношения они не подтверждали. Тогда возлюбленному Тарасовой было 49 лет, а ей — 24.
Также ее связывали романтические отношения с коллегой по сериалу «Интерны» Ильей Глинниковым. Они закончились скандалом, молодой человек признался, что сделал предложение Тарасовой, а позже узнал об измене.
Еще один очарованный Тарасовой коллега по съемочной площадке — Милош Бикович, который сыграл роль фигуриста в фильме «Лед».
Сама актриса, кроме названных выше проектов, снималась в фильмах «Тополиный пух», «Саша и Питер», «Морозко», «Встретимся вчера», в трех частях фильма «Лед» и многих других.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранных агентов.