Прокуратура изъяла у СК дело о жестоком обращении с животными в Чехове

Подмосковная прокуратура забрала у Следственного комитета РФ уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове и передала его в МВД. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Московской области.
«Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД», — говорится в сообщении.
По сообщению надзорного ведомства, СК не уполномочен вести данное расследование. Дело перешло к следователю полиции.
После передачи документов ходатайство о домашнем аресте для владелиц зоогостиницы было оставлено судом без рассмотрения.
Накануне стало известно, что в питомнике, расположенном в подмосковном городе Чехове обнаружили «тюрьму» для собак под видом передержки.
