Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протестующие в Непале раздели до трусов министра финансов и спустили его по реке

Протестующие в Непале во время нападения на министра финансов Прасада Паудела раздели его до нижнего белья, надели на голову шлем и погнали по реке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Протестующие в Непале во время нападения на министра финансов Прасада Паудела раздели его до нижнего белья, надели на голову шлем и погнали по реке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

— Сначала появилось видео, где протестующие отправили его в нокдаун, когда тот пытался сбежать от разъяренной толпы. Затем митингующие раздели чиновника до нижнего белья и какое-то время волокли по дороге, — сказано в сообщении.

Паудел попытался спастись от участников протеста, прыгнув в реку, но даже в воде граждане продолжили за ним гнаться.

Ранее стало известно, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала умерла после нападения протестующих на их резиденцию. Митингующие заперли ее в собственном доме и подожгли здание.

Количество погибших в антиправительственных протестах увеличилось до 22 человек. В ходе эскалации насилия в Катманду местные правоохранители застрелили двух молодых участников демонстрации в одном из районов города, когда они подожгли здание местного отделения полиции и напали на представителей власти. Еще один человек погиб во время столкновений на улице.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше