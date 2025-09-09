Протестующие в Непале раздели до трусов министра финансов и спустили его по реке

Протестующие в Непале во время нападения на министра финансов Прасада Паудела раздели его до нижнего белья, надели на голову шлем и погнали по реке. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
— Сначала появилось видео, где протестующие отправили его в нокдаун, когда тот пытался сбежать от разъяренной толпы. Затем митингующие раздели чиновника до нижнего белья и какое-то время волокли по дороге, — сказано в сообщении.
Паудел попытался спастись от участников протеста, прыгнув в реку, но даже в воде граждане продолжили за ним гнаться.
Ранее стало известно, что жена бывшего премьер-министра Непала Джаны Натха Кханала умерла после нападения протестующих на их резиденцию. Митингующие заперли ее в собственном доме и подожгли здание.
Количество погибших в антиправительственных протестах увеличилось до 22 человек. В ходе эскалации насилия в Катманду местные правоохранители застрелили двух молодых участников демонстрации в одном из районов города, когда они подожгли здание местного отделения полиции и напали на представителей власти. Еще один человек погиб во время столкновений на улице.