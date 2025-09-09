Протестующие в Непале раздели до трусов министра финансов и спустили его по реке

Количество погибших в антиправительственных протестах увеличилось до 22 человек. В ходе эскалации насилия в Катманду местные правоохранители застрелили двух молодых участников демонстрации в одном из районов города, когда они подожгли здание местного отделения полиции и напали на представителей власти. Еще один человек погиб во время столкновений на улице.